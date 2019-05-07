كيف يمكن للزوجة التسجيل في “حساب المواطن” عند تغيب الزوج؟

أكد برنامج «حساب المواطن» أنه بإمكان الزوجة التسجيل في حال كان الزوج متغيباً. وردا على استفسار عبر «تويتر» يفيد بتوفر جميع الوثائق والمستندات المطلوبة للتسجيل في «حساب المواطن»، وأن رب الأسرة غير مسجل في «حساب المواطن»، أجاب البرنامج بأنه بإمكان الزوجة التسجيل في حال كان الزوج متغيبا، ولا بد من إرفاق المستندات المطلوبة «محضر تبليغ» من الشرطة أو «صك شرعي بالغياب أو الفقد».

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