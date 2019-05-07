هل تؤثر مبالغ “الضمان الاجتماعي” في “حساب المواطن”؟

أكد برنامج حساب المواطن أن المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي لا يتم الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

وأفاد «حساب المواطن» ردا على استفسار عبر حسابه في «تويتر» بأن البرنامج الدعم منفصل عن الضمان الاجتماعي، ولايؤثر ذلك على «حساب المواطن»، ولا يلزم التحديث لمستفيدي الضمان.