استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض مساء الإثنين، مفتي عام المملكة والأمراء، والعلماء والوزراء وجمعاً من الأهالي الذين قدموا للسلام عليه والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.
وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك صافح ولي العهد المهنئين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ولي العهد يستقبل المفتي والمهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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