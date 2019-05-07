بالصور: ولي العهد يستقبل المفتي والمهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض مساء الإثنين، مفتي عام المملكة والأمراء، والعلماء والوزراء وجمعاً من الأهالي الذين قدموا للسلام عليه والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك صافح ولي العهد المهنئين.