التجارة تقدم 6 خدمات إلكترونياً لأصحاب الأعمال في رمضان

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

فتحت وزارة التجارة والاستثمار لعملائها باب إنجاز الأعمال إلكترونياً على مدار الساعة طوال شهر رمضان المبارك، من خلال قنوات الاتصال التي توفرها الوزارة تسهيلاً على أصحاب الأعمال.

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وأوضحت التجارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في “تويتر” أنواع الخدمات التي تقدمها خلال رمضان وهي: “حجز اسم تجاري، تقديم بلاغ، أو إصدار شهادة منشأ وإصدار تراخيص تخفيضات، وعقود التأسيس للشركات، واستخراج وتجديد وتعديل وشطب السجل التجاري”.

كما أتاحت الوزارة إمكانية التواصل من خلال مركز بلاغات المستهلك 1900 على مدار الساعة ، أو تطبيق بلاغ تجاري، أو حساب الوزارة على موقع “تويتر”، ومركز اتصال قطاع الأعمال.