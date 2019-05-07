الان تتابع أرامكو تعلن موعد بدء القبول في برنامج التدرج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت شركة أرامكو، موعد بدء القبول في برنامج التدرج، لخريجي المرحلة الثانوية، الذي يوفر للمشاركين التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية. في فترة زمنية تختلف حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة تستغرق عامين.

يشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة، ويعتمد التدريب على المهارات الوظيفية على المسار الوظيفي الذي يتبع له المشارك.

يجب على خريجي الثانوية (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية) أن يتوفر لديهم المتطلبات التالية:

– أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى

– أن تكون درجة اختبار القدرات 70 فأعلى (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي)

– ألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية

– أن تكون سنة التخرج من الثانوية: ( 1436/1437),( 1437/1438),( 1438/1439), ( 1439/1440)

– أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الادارة العامة للمرور

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– يبدأ التقديم في تاريخ 16 رمضان 1440ه الساعة 08:00 صباحاً الموافق 21 مايو 2019 م.

– وينتهي التسجيل في تاريخ 23 رمضان 1440ه الساعة 15:00 مساءً الموافق 28 مايو 2019 م.

الميزات المكتسبة أثناء الدراسة كمتدرج:

– راتب شهري

– توفير السكن بحسب خطة الشركة

– مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية

– رعاية طبية مجانية، وفقاً لخطط الشركة

– استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة

– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة

– إجازة شهر رمضان، بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركزالتدريب وفقاً للتقويم السنوي لإدارات التدريب

– دروس تقوية لتوفير دعم إضافي عند الحاجة .

الميزات المكتسبة كموظف في الشركة:

– راتب شهري لكل شهر ميلادي، بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان

– بدل سكن سنوي

– إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي

– إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة

– الرعاية الطبية لك ولزوجتك ولأطفالك ولوالديك

– خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة

– خيار المشاركة في برنامج تملك البيوت الخاص بموظفي الشركة

– استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة

– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة

– مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية

– الاستفادة من التخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات.

مسارات التدريب:

1- موظف أعمال مكتبية

2- مشغل: آلات النفط والغاز

3- فني صيانة أدوات

4- رجل الإطفاء

5- رجل الأمن الصناعي

» مسارات وظيفية أخرى :

1 – ميكانيكي حفر

2 – فني معادن

3 – لحّام معادن

4 – فني صيانة تكييف الهواء

5 – فني كهرباء

يذكر أن حيث تم تصميم برنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.