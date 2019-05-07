، الطيران المدني: هذه حقوق العملاء في حال تأخر موعد إقلاع رحلاتهم ،

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أكّدت هيئة الطيران المدني، أنه من حق العملاء المطالبة بحقوقهم حال تأخرت رحلاتهم.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء؛ أنه في حال تأخرت رحلتك وموعد الإقلاع عن الوقت المحدّد للمغادرة يحق لك مطالبة الناقل الجوي بتوفير مشروبات أو مرطبات بعد مضي ساعة من موعد الإقلاع الأصلي، ووجبة ملائمة بعد مضي ثلاث ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، وسكن في فندق ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات أو أكثر من موعد الإقلاع الأصلي.
وأضاف الروساء؛ في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، بأنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بموقع الهيئة، وفي حال عدم تجاوب الناقل الجوي، التواصل مع الهيئة عبر تطبيق المطارات السعودية أو التواصل عبر الرقم المجاني: 8001168888.
الطيران المدني: هذه حقوق العملاء في حال تأخر موعد إقلاع رحلاتهمعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-07
أكّدت هيئة الطيران المدني، أنه من حق العملاء المطالبة بحقوقهم حال تأخرت رحلاتهم.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء؛ أنه في حال تأخرت رحلتك وموعد الإقلاع عن الوقت المحدّد للمغادرة يحق لك مطالبة الناقل الجوي بتوفير مشروبات أو مرطبات بعد مضي ساعة من موعد الإقلاع الأصلي، ووجبة ملائمة بعد مضي ثلاث ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، وسكن في فندق ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات أو أكثر من موعد الإقلاع الأصلي.
وأضاف الروساء؛ في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، بأنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بموقع الهيئة، وفي حال عدم تجاوب الناقل الجوي، التواصل مع الهيئة عبر تطبيق المطارات السعودية أو التواصل عبر الرقم المجاني: 8001168888.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
10:31 AM
الروساء: للعميل الحق في المطالبة بها والاطلاع على اللائحة أمر ضروري
أكّدت هيئة الطيران المدني، أنه من حق العملاء المطالبة بحقوقهم حال تأخرت رحلاتهم.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء؛ أنه في حال تأخرت رحلتك وموعد الإقلاع عن الوقت المحدّد للمغادرة يحق لك مطالبة الناقل الجوي بتوفير مشروبات أو مرطبات بعد مضي ساعة من موعد الإقلاع الأصلي، ووجبة ملائمة بعد مضي ثلاث ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، وسكن في فندق ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات أو أكثر من موعد الإقلاع الأصلي.
وأضاف الروساء؛ في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، بأنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بموقع الهيئة، وفي حال عدم تجاوب الناقل الجوي، التواصل مع الهيئة عبر تطبيق المطارات السعودية أو التواصل عبر الرقم المجاني: 8001168888.
، الطيران المدني: هذه حقوق العملاء في حال تأخر موعد إقلاع رحلاتهم ،
المصدر : الخليج 365
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