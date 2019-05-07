، "أمانة جدة" تُغلق 52 محلًّا وترصد 1702 مخالفة وتفعّل خطة رمضان ،

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أغلقت إدارتا الأسواق والمتابعة الميدانية بوكالة الخدمات بأمانة محافظة جدة¡ 52 موقعاً مخالفاً، بالتنسيق مع فِرَق الرقابة في البلديات الفرعيةº إثر جولات تفتيشية في شهر شعبان الماضي بلغت 838 زيارة ميدانية، وشملت دعم جهود البلديات وحملة مكافحة التبغ والتفتيش على معامل الأغذية والرقابة على المراكز التجارية والمطاعم الشعبية.
يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة، إضافة لدعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية¡ وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.
ورصدت الأمانة أثناء الجولات الرقابية 1702 مخالفةً جرى رصدها في نطاق 19 بلدية فرعية، وتنوعت المخالفات ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة ووجود حشرات أو قوارض، وسوء النقل والتعبئة والتخزين، وعدم الالتزام بالزي الموحد، والعمل بدون رخصة نظامية أو عدم تجديدها، كما شملت الملاحظات مخالفة اشتراطات المباني والتجهيزات وغير ذلك.
وشملت جهود الأمانة تفعيل خطة الرقابة الصحية والغذائية لشهر رمضان المبارك؛ حيث نفذت إدارة الأسواق حملةً على المراكز التجارية الكبرى، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة، كما شاركت الأمانة مع فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع في محافظة جدة، وصادرت وأتلفت كميات من التبغ وطبّقت الأنظمة واللوائح على المخالفين.
"أمانة جدة" تُغلق 52 محلًّا وترصد 1702 مخالفة وتفعّل خطة رمضانعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-07
أغلقت إدارتا الأسواق والمتابعة الميدانية بوكالة الخدمات بأمانة محافظة جدة¡ 52 موقعاً مخالفاً، بالتنسيق مع فِرَق الرقابة في البلديات الفرعيةº إثر جولات تفتيشية في شهر شعبان الماضي بلغت 838 زيارة ميدانية، وشملت دعم جهود البلديات وحملة مكافحة التبغ والتفتيش على معامل الأغذية والرقابة على المراكز التجارية والمطاعم الشعبية.
يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة، إضافة لدعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية¡ وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.
ورصدت الأمانة أثناء الجولات الرقابية 1702 مخالفةً جرى رصدها في نطاق 19 بلدية فرعية، وتنوعت المخالفات ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة ووجود حشرات أو قوارض، وسوء النقل والتعبئة والتخزين، وعدم الالتزام بالزي الموحد، والعمل بدون رخصة نظامية أو عدم تجديدها، كما شملت الملاحظات مخالفة اشتراطات المباني والتجهيزات وغير ذلك.
وشملت جهود الأمانة تفعيل خطة الرقابة الصحية والغذائية لشهر رمضان المبارك؛ حيث نفذت إدارة الأسواق حملةً على المراكز التجارية الكبرى، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة، كما شاركت الأمانة مع فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع في محافظة جدة، وصادرت وأتلفت كميات من التبغ وطبّقت الأنظمة واللوائح على المخالفين.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
10:25 AM
نفّذت 838 زيارة وجولة تفتيشية خلال شعبان على المراكز التجارية والمطاعم
أغلقت إدارتا الأسواق والمتابعة الميدانية بوكالة الخدمات بأمانة محافظة جدة¡ 52 موقعاً مخالفاً، بالتنسيق مع فِرَق الرقابة في البلديات الفرعيةº إثر جولات تفتيشية في شهر شعبان الماضي بلغت 838 زيارة ميدانية، وشملت دعم جهود البلديات وحملة مكافحة التبغ والتفتيش على معامل الأغذية والرقابة على المراكز التجارية والمطاعم الشعبية.
يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة، إضافة لدعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية¡ وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.
ورصدت الأمانة أثناء الجولات الرقابية 1702 مخالفةً جرى رصدها في نطاق 19 بلدية فرعية، وتنوعت المخالفات ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة ووجود حشرات أو قوارض، وسوء النقل والتعبئة والتخزين، وعدم الالتزام بالزي الموحد، والعمل بدون رخصة نظامية أو عدم تجديدها، كما شملت الملاحظات مخالفة اشتراطات المباني والتجهيزات وغير ذلك.
وشملت جهود الأمانة تفعيل خطة الرقابة الصحية والغذائية لشهر رمضان المبارك؛ حيث نفذت إدارة الأسواق حملةً على المراكز التجارية الكبرى، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة، كما شاركت الأمانة مع فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع في محافظة جدة، وصادرت وأتلفت كميات من التبغ وطبّقت الأنظمة واللوائح على المخالفين.
، "أمانة جدة" تُغلق 52 محلًّا وترصد 1702 مخالفة وتفعّل خطة رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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