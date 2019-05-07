، ذكاء متطور .. تطبيق "وورد" سيكتب ملفاتك بدلاً منك ،

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كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن تحديث جديد ستضيفه إلى تطبيقها الأشهر في العالم "وورد"، الذي سيجعل التطبيق يكتب الملفات بدلاً من المستخدمين.
واستعانت "مايكروسوفت" في تحديثها لتطبيق "وورد" بتقنيات الذكاء الصناعي، الذي عرفته باسم "Ideas in Word"، الذي يمكن أن يكتب الملفات بدلاً من المستخدمين، بحسب موقع "فينتشر بيت" التقني المتخصّص.
وتعتمد تقنية مايكروسوفت الذكية على إمكانية التقنية على تطوير نفسها باستمرار، من خلال استمرار عمليات تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية للمستخدمين في كتاباتهم، إلى حد توقع ما ينوي المستخدم أن يكتبه وكتابته بدلاً منه.
ويبدأ "وورد" في أثناء كتابة المستخدم لأي ملف، بتقديم مقترحات حول تعديل الأخطاء الواردة، ثم يتم تحديث تلك الأخطاء في منظومة الذكاء الصناعي ليتم تطويرها بمئات ملايين من الجمل والكلمات التي تتم كتابتها يومياً، ومن ثم تتم إضافتها ودعمها للمستخدم للكتابة بدلاً منه.
وتتميّز خدمة "Ideas in Word" بقدرتها على تقديم اقتراحات حول مدة قراءة النص المتوقعة، وتحديد أهم النقاط في النص، وتوضيح الاختصارات المكتوبة.
كما أعلنت "مايكروسوفت" أن خدمتها الجديدة ستكون متاحة للتجربة خلال شهر يونيو المقبل.
ذكاء متطور .. تطبيق "وورد" سيكتب ملفاتك بدلاً منكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07
كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن تحديث جديد ستضيفه إلى تطبيقها الأشهر في العالم "وورد"، الذي سيجعل التطبيق يكتب الملفات بدلاً من المستخدمين.
واستعانت "مايكروسوفت" في تحديثها لتطبيق "وورد" بتقنيات الذكاء الصناعي، الذي عرفته باسم "Ideas in Word"، الذي يمكن أن يكتب الملفات بدلاً من المستخدمين، بحسب موقع "فينتشر بيت" التقني المتخصّص.
وتعتمد تقنية مايكروسوفت الذكية على إمكانية التقنية على تطوير نفسها باستمرار، من خلال استمرار عمليات تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية للمستخدمين في كتاباتهم، إلى حد توقع ما ينوي المستخدم أن يكتبه وكتابته بدلاً منه.
ويبدأ "وورد" في أثناء كتابة المستخدم لأي ملف، بتقديم مقترحات حول تعديل الأخطاء الواردة، ثم يتم تحديث تلك الأخطاء في منظومة الذكاء الصناعي ليتم تطويرها بمئات ملايين من الجمل والكلمات التي تتم كتابتها يومياً، ومن ثم تتم إضافتها ودعمها للمستخدم للكتابة بدلاً منه.
وتتميّز خدمة "Ideas in Word" بقدرتها على تقديم اقتراحات حول مدة قراءة النص المتوقعة، وتحديد أهم النقاط في النص، وتوضيح الاختصارات المكتوبة.
كما أعلنت "مايكروسوفت" أن خدمتها الجديدة ستكون متاحة للتجربة خلال شهر يونيو المقبل.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
10:48 AM
تحديث جديد ستضيفه "مايكروسوفت" إلى تطبيقها الأشهر
كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن تحديث جديد ستضيفه إلى تطبيقها الأشهر في العالم "وورد"، الذي سيجعل التطبيق يكتب الملفات بدلاً من المستخدمين.
واستعانت "مايكروسوفت" في تحديثها لتطبيق "وورد" بتقنيات الذكاء الصناعي، الذي عرفته باسم "Ideas in Word"، الذي يمكن أن يكتب الملفات بدلاً من المستخدمين، بحسب موقع "فينتشر بيت" التقني المتخصّص.
وتعتمد تقنية مايكروسوفت الذكية على إمكانية التقنية على تطوير نفسها باستمرار، من خلال استمرار عمليات تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية للمستخدمين في كتاباتهم، إلى حد توقع ما ينوي المستخدم أن يكتبه وكتابته بدلاً منه.
ويبدأ "وورد" في أثناء كتابة المستخدم لأي ملف، بتقديم مقترحات حول تعديل الأخطاء الواردة، ثم يتم تحديث تلك الأخطاء في منظومة الذكاء الصناعي ليتم تطويرها بمئات ملايين من الجمل والكلمات التي تتم كتابتها يومياً، ومن ثم تتم إضافتها ودعمها للمستخدم للكتابة بدلاً منه.
وتتميّز خدمة "Ideas in Word" بقدرتها على تقديم اقتراحات حول مدة قراءة النص المتوقعة، وتحديد أهم النقاط في النص، وتوضيح الاختصارات المكتوبة.
كما أعلنت "مايكروسوفت" أن خدمتها الجديدة ستكون متاحة للتجربة خلال شهر يونيو المقبل.
، ذكاء متطور .. تطبيق "وورد" سيكتب ملفاتك بدلاً منك ،
المصدر : الخليج 365
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