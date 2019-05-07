، القوات الجوية الأمريكية تختبر بنجاح سلاح ليزر متطوراً ،

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قال سلاح الجو الأمريكي، أمس، إنه نجح في خطوة وُصفت بأنها "علامة فارقة" في إسقاط صواريخ عدة أطلقت من الجو بوساطة سلاح يعمل بالليزر.
وأوضح سلاح الجو، في بيان له، أن مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية أجرى في منشأة عسكرية بولاية نيومكسيكو في 23 أبريل الماضي تجربة سلاح يعمل بالليزر ضمن برنامج (SHiELD)، وأن الهدف من التجربة هو استخدام الليزر لحماية الطائرات في الجو من تهديدات الصواريخ.
ووصف قائد مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية الجنرال وليام كولي؛ التجربة الأخيرة، بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام لأنظمة الطاقة الموجّهة والحماية من التهديدات العدوانية.
وأضاف، أن القدرة على إسقاط الصواريخ بسرعة الضوء ستمكّن من التشغيل الجوي في البيئات الممنوع الوصول إليها، مبيناً أن الجيش الأمريكي ينوي تجربة سلاح الليزر على طائرة مقاتلة بحلول عام 2021.
القوات الجوية الأمريكية تختبر بنجاح سلاح ليزر متطوراًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
قال سلاح الجو الأمريكي، أمس، إنه نجح في خطوة وُصفت بأنها "علامة فارقة" في إسقاط صواريخ عدة أطلقت من الجو بوساطة سلاح يعمل بالليزر.
وأوضح سلاح الجو، في بيان له، أن مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية أجرى في منشأة عسكرية بولاية نيومكسيكو في 23 أبريل الماضي تجربة سلاح يعمل بالليزر ضمن برنامج (SHiELD)، وأن الهدف من التجربة هو استخدام الليزر لحماية الطائرات في الجو من تهديدات الصواريخ.
ووصف قائد مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية الجنرال وليام كولي؛ التجربة الأخيرة، بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام لأنظمة الطاقة الموجّهة والحماية من التهديدات العدوانية.
وأضاف، أن القدرة على إسقاط الصواريخ بسرعة الضوء ستمكّن من التشغيل الجوي في البيئات الممنوع الوصول إليها، مبيناً أن الجيش الأمريكي ينوي تجربة سلاح الليزر على طائرة مقاتلة بحلول عام 2021.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
10:29 AM
قالت إنه يمثل "علامة فارقة" في إسقاط الصواريخ
قال سلاح الجو الأمريكي، أمس، إنه نجح في خطوة وُصفت بأنها "علامة فارقة" في إسقاط صواريخ عدة أطلقت من الجو بوساطة سلاح يعمل بالليزر.
وأوضح سلاح الجو، في بيان له، أن مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية أجرى في منشأة عسكرية بولاية نيومكسيكو في 23 أبريل الماضي تجربة سلاح يعمل بالليزر ضمن برنامج (SHiELD)، وأن الهدف من التجربة هو استخدام الليزر لحماية الطائرات في الجو من تهديدات الصواريخ.
ووصف قائد مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية الجنرال وليام كولي؛ التجربة الأخيرة، بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام لأنظمة الطاقة الموجّهة والحماية من التهديدات العدوانية.
وأضاف، أن القدرة على إسقاط الصواريخ بسرعة الضوء ستمكّن من التشغيل الجوي في البيئات الممنوع الوصول إليها، مبيناً أن الجيش الأمريكي ينوي تجربة سلاح الليزر على طائرة مقاتلة بحلول عام 2021.
، القوات الجوية الأمريكية تختبر بنجاح سلاح ليزر متطوراً ،
المصدر : الخليج 365
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