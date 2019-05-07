، الإعادة المصورة.. تويتر تطرح تحديثًا جديدًا مثيرًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعمل عبر نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"

طرحت شبكة التدوين المصغر "تويتر" تحديثًا جديدًا، وصفته تقارير صحفية بـ"المثير"، للنسخة الخاصة بالهواتف الذكية.

وأوضح موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، أن مستخدمي "تويتر"، بات يمكنهم إضافة أي صور أو مقاطع فيديو أو صور متحركة بصيغة GIF، عند إعادة تغريد (ريتويت) أي تغريدة.

وتعمل خاصية "تويتر" الجديدة عبر نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"؛ لكن لم تضفه حتى الآن إلى نسخة "سطح المكتب" بعد أن وعدت بإضافتها في وقت لاحق.

وتظهر التقنية الجديدة بصورة مختلفة عند إعادة التغريد؛ حيث تظهر التغريدة الأصلية بحجم أصغر أسفل الصورة المرفقة.

وبدأت بالفعل عدد من الشركات والحسابات التجارية والموثقة في استخدام تلك التقنية الجديدة فور ظهورها وبدء العمل بها على الهواتف الذكية.