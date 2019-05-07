، القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا حادثة طائرة الركاب ،

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، إثر حادثة طائرة الركاب الروسية وما نتج عن ذلك من ضحايا.
وقال الملك المفدى: "بلغنا نبأ الحادثة التي تعرّضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن ذلك من ضحايا، ونحن إذ نشارك فخامتكم وشعب روسيا الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، إثر حادثة طائرة الركاب الروسية وما نتج عن ذلك من ضحايا.
وقال سمو ولي العهد: "علمت بنبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن هذا الحادث المأساوي من ضحايا، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا حادثة طائرة الركابوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، إثر حادثة طائرة الركاب الروسية وما نتج عن ذلك من ضحايا.
وقال الملك المفدى: "بلغنا نبأ الحادثة التي تعرّضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن ذلك من ضحايا، ونحن إذ نشارك فخامتكم وشعب روسيا الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، إثر حادثة طائرة الركاب الروسية وما نتج عن ذلك من ضحايا.
وقال سمو ولي العهد: "علمت بنبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن هذا الحادث المأساوي من ضحايا، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
10:20 AM
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد إلى بوتين
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، إثر حادثة طائرة الركاب الروسية وما نتج عن ذلك من ضحايا.
وقال الملك المفدى: "بلغنا نبأ الحادثة التي تعرّضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن ذلك من ضحايا، ونحن إذ نشارك فخامتكم وشعب روسيا الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، إثر حادثة طائرة الركاب الروسية وما نتج عن ذلك من ضحايا.
وقال سمو ولي العهد: "علمت بنبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن هذا الحادث المأساوي من ضحايا، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
، القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا حادثة طائرة الركاب ،
المصدر : الخليج 365
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