بالصور: “مرسيدس” تكشف عن إنتاج أول نسخ من “إي كيو سي”

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من المتوقع ظهور أول دفعة من سيارات “مرسيدس بنز” “إي كيو سي” موديل 2021 في السوق الأمريكي في عام 2022، ولكن الشركة الألمانية كشفت عن أول نسخ تم إنتاجها من هذا الطراز. ووفقاً لتقرير نشرته “أوتوبلوج“، فإن هذه السيارات سوف تظل في السوق الألماني لفترة في ظل ترقب الموقف الحالي على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

وظهرت نماذج من “إي كيو سي” في عدد من المعارض الدولية لا سيما في الصين حيث تخطط الشركة لتجميع عدد منها في بكين هذا العام. وتعمل هذه السيارة بمحرك كهربائي..، وأكدت “مرسيدس بنز” أنه يمكن قيادتها لنطاق يصل إلى أكثر من 470 كيلومتر بشحنة واحدة. Advertisements





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