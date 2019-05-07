التقديم بإرسال السيرة الذاتية.. “وزارة الدفاع” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة المستثناة من المسابقة بجميع مناطق المملكة على سلم الموظفين العام وبند العمال.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم على الوظائف لإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ( [email protected] )، مشيرة إلى أن آخر يوم للتقديم بتاريخ 1440/09/12هـ.

