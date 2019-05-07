وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيمينس في الرياض

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. رئيس الشؤون النقدية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال).

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. نائب مدير الاختبارات والتكليف: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. منسق التدريب- مشروع المترو: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الشؤون الدولية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2019م.

وبينت شركة سيمينس أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

