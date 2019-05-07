وظائف إدارية شاغرة للجنسين في الهيئة العامة للمنافسة

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق الرقمي، وسائل الإعلام)، أو المجالات ذات الصلة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي.

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. مؤلف.

وأوضحت الهيئة..، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أغسطس 2019م.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

