وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى جامعة كاوست

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي التسجيل: درجة البكالوريوس في المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

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. مدير أول ما قبل الجائزة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال).

. مشرف- الالكترونيات البحرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الإلكترونيات)، ويفضل درجة الماجستير.

. قائد خدمات المكتبات: درجة الماجستير في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

