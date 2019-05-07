سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لحماية المدنيين في شمال غرب سوريا من المعارك



نيويورك 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس عن قلقه من تزايد حدة القتال في شمال غرب سوريا، داعيًا أطراف النزاع إلى حماية المدنيين ومطالبًا روسيا بالمساعدة في فرض وقف لإطلاق النار.

وقال غوتيريش في بيان له:"إنه في 5 مايو أصيبت ثلاثة مراكز طبية بغارات جوية مما رفع عدد هذه المنشآت التي تمت مهاجمتها منذ 28 أبريل إلى سبعة مراكز على الأقل".

وأكد البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة يحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وعلى حماية المدنيين، و يطالب المتحاربين بأن يلتزموا مجددًا احترام ترتيبات وقف إطلاق النار الموقعة في 17 سبتمبر.

وشجب الأمين العام للأمم المتحدة إصابة تسع منشآت تعليمية بهجمات منذ 30 أبريل، وإغلاق مدارس في العديد من المناطق، معبرًا عن قلقه إزاء التقارير عن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وبنى تحتية مدنية وخلّفت مئات القتلى والجرحى و أكثر من 150 ألف نازح جديد.

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09:41ت م

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