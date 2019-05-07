السعودية اليوم / مقتل 13 شخصًا في تحطم طائرة مكسيكية



مكسيكو سيتي 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

تحطمت طائرة خاصة مكسيكية على متنها 13 شخصًا والتي كانت متجهة من مطار لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ولاية نويفو ليون شمال المكسيك.

وذكرت السلطات المكسيكية أنه تم العثور على حطام الطائرة من طراز "بومباردييه تشالنجر 601 " التي اختفت يوم الأحد الماضي عن شاشات الرادار في ولاية كواهويلا شمال المكسيك.

وقالت الحكومة في ولاية كواهويلا إنه تم رصد حطام الطائرة في منطقة جبلية خلال عملية بحث جوي، ويعتقد أن يكون سبب الحادث سوء الأحوال الجوية.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل 10 ركاب وطاقمًا من ثلاثة أفراد هم الطيار ومساعدة ومضيفة.

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09:41ت م

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