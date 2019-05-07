سياسي / غوتيريش يؤكد محورية أفريقيا لنجاح عمل المنظمة الأممية حول العالم



نيويورك 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية التعاون مع الاتحاد الأفريقي بالنسبة للأمم المتحدة، قائلاً "يمكننا أن نرى أن عملنا في مجالات السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، أو فيما يتعلق بتغير المناخ، لا يمكن أن ينجح في العالم إلا إذا نجح في أفريقيا".

جاء ذلك في المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح غوتيريش أن أول هذه التحديات، هو تغير المناخ الذي يؤثر على القارة الأفريقية بشكل غير متناسب وأكثر دراماتيكية ودمارًا، مقارنة بمناطق أخرى من العالم، في الوقت الذي لا تسهم فيه أفريقيا عمليًا في تغير المناخ.

وأفاد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي سيخوضان معًا هاتين المعركتين، ضد تغير المناخ وحشد التمويل من أجل التنمية، في الأشهر المقبلة.

ورحب الأمين العام ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بالتعاون القوي بين المنظمتين، معربين عن التزامهما بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين في معالجة قضايا السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، من خلال نهج أكثر تكاملاً.

و عن الوضع في السودان رحب المسؤولان بالجهود التي قام بها الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، وأعربا عن تأييدهما لتلك الجهود لتسهيل انتقال مدني يحظى بالتراضي.

واستعرض المؤتمر السنوي التحديات الحالية التي تواجه السلام والأمن والتنمية في القارة، بما في ذلك الأوضاع في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والقرن الأفريقي ومالي والساحل وجنوب السودان.

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