السعودية اليوم / القوات الجوية الأمريكية تختبر بنجاح سلاح ليزر متطور



واشنطن 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

قال سلاح الجو الأمريكي أمس إنه نجح في خطوة وصفت بأنها "علامة فارقة"في إسقاط عدة صواريخ أطلقت من الجو بواسطة سلاح يعمل بالليزر.

وأوضح سلاح الجو في بيان له أن مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية أجرى في منشأة عسكرية بولاية نيومكسيكو في 23 أبريل الماضي تجربة لسلاح يعمل بالليزر ضمن برنامج (SHiELD) ، وأن الهدف من التجربة هو استخدام الليزر لحماية الطائرات في الجو من تهديدات الصواريخ.

ووصف قائد مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية الجنرال وليام كولي التجربة الأخيرة بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام لأنظمة الطاقة الموجهة والحماية من التهديدات العدوانية.

وأضاف أن القدرة على إسقاط الصواريخ بسرعة الضوء ستمكن من التشغيل الجوي في البيئات الممنوع الوصول إليها، مبينًا أن الجيش الأمريكي ينوي تجربة سلاح الليزر على طائرة مقاتلة بحلول عام 2021.

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