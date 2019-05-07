عائض القرني يُقرُّ بأخطاء الصحوة ويعتذر: كنا غِلاظًا وشغلتنا الشكليات

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أقرَّ الداعية الدكتور عائض القرني بوقوع تيار الصحوة في عدد من الأخطاء التي أضرت بالمجتمع السعودي، مقدمًا اعتذاره عن الأضرار التي نتجت عن ذلك.
وقال القرني: أنا باسم الصحوة أعتذر للمجتمع السعودي عن أخطاء التشديد التي خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيَّقت على المجتمع السعودي.. أنا الآن مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم، الوسطي الذي نادى به سمو ولي العهد.
وأضاف القرني خلال ظهوره على شاشة روتانا خليجية مساء أمس الإثنين، إن تيار الصحوة مال إلى الشكليات مثل الاهتمام باللحية والثوب دون المضامين.
وأضاف أن تيار الصحوة أوغل في الوصاية على المجتمع بتقسيمه لملتزمين وغير ملتزمين مستخدما خطاب الغلظة في الأحكام والفتاوى؛ حيث قام بها الشباب المتحمس في ظل تهميش لكبار العلماء.
وذكر القرني- وهو من رموز تيار الصحوة- أن بعض الفتاوى حرمت التليفزيون والتصوير الفوتوغرافي بينما تحولت بعض الملتقيات تتحدث عن عذاب القبر. مبتعدة عن خطاب الرفق واللين.
الداعية عائض القرني يخص السعوديين بهذه الكلمات في يوم قيادة المرأة
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10 دول بها أغرب الاحتفالات بشهر رمضان.. هذه الدولة يتزوجون به
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شاهد ظهور محمد صلاح بعد إصابته القوية في الرأس
خلال المباراة التي جمعت ليفربول ونيوكاسل تعرض اللاعب المصري محمد صلاح Mo Salah لإصابة قوية في الرأس وذلك بعد الاصطدام مع حارس المرمى مارتين دوبرافكا مما تسبب في سقوطه على الأرض دون حراك. ليبقى في غرفة تبديل الملابس لتلقي العناية الطبية اللازمة، في إشارة لعدم خطورة الإصابة التي تعرض لها، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب خلال المباراة التي فاز بها ليفربول. صورة: الانتقام.. ابن سواريز العضاض يحاول عضّه في موقف مضحك 7awi 1 صورة: الانتقام.. ابن سواريز العضاض يحاول عضّه في موقف مضحك شاهد أيضاً: صورة: الانتقام.. ابن سواريز العضاض يحاول عضّه في موقف مضحك في حين علق كلوب مدرب ليفربول أن أصابة محمد صلاح سببت صدمة للجميع، وعلى الرغم من عدم نقله إلى المشفى إلا أنه ينتظر التقارير النهائية عن حالته الصحية. ليظهر محمد صلاح عقب المباراة التي انتهت بفوز ثمين لليفربول وهو يسير على قدميه بطريقة طبيعية خارج ملعب سانت جيمس بارك، مما يسمح له بالمشاركة في مباراة ليفربول وبرشلونة القادمة. انتهت مباراة ليفربول 3 -2 بعد أن أحرز أوريجي الهدف الحاسم وبذلك حافظ الفريق الأحمر على قدرته على المنافسة خلال المباريات النهائية من الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي. ويبلغ إجمالي نقاط ليفربول 94 نقطة و مانشستر سيتي 92 نقطة في حين حصل توتنهام على المركز الثالث بفارق أكثر من 20 نقطة. في حين ينتظر ليفربول مباراة قوية وحاسمة أمام برشلونة يوم الثلاثاء القادم في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة ثقيلة 3 -0 لصالح برشلونة. المزيد: في فيديو قديم قبل الاحتراف: ماذا قال محمد صلاح عن ميسي ورونالدو؟ فيديو: شتائم وعراك دموي .. مباراة كرة قدم تتحول إلى ساحة حرب فيديو سقطة مروعة تكسر ساقي لاعبة جمباز في عرض حي أمام الجمهور تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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الداعية عائض القرني يخص السعوديين بهذه الكلمات في يوم قيادة المرأة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.