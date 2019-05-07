دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper عائض القرني يُقرُّ بأخطاء الصحوة ويعتذر: كنا غِلاظًا وشغلتنا الشكليات

أقرَّ الداعية الدكتور عائض القرني بوقوع تيار الصحوة في عدد من الأخطاء التي أضرت بالمجتمع السعودي، مقدمًا اعتذاره عن الأضرار التي نتجت عن ذلك.

وقال القرني: أنا باسم الصحوة أعتذر للمجتمع السعودي عن أخطاء التشديد التي خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيَّقت على المجتمع السعودي.. أنا الآن مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم، الوسطي الذي نادى به سمو ولي العهد.

وأضاف القرني خلال ظهوره على شاشة روتانا خليجية مساء أمس الإثنين، إن تيار الصحوة مال إلى الشكليات مثل الاهتمام باللحية والثوب دون المضامين.

وأضاف أن تيار الصحوة أوغل في الوصاية على المجتمع بتقسيمه لملتزمين وغير ملتزمين مستخدما خطاب الغلظة في الأحكام والفتاوى؛ حيث قام بها الشباب المتحمس في ظل تهميش لكبار العلماء.

وذكر القرني- وهو من رموز تيار الصحوة- أن بعض الفتاوى حرمت التليفزيون والتصوير الفوتوغرافي بينما تحولت بعض الملتقيات تتحدث عن عذاب القبر. مبتعدة عن خطاب الرفق واللين.

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