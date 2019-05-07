فلكية جدة: الحزام النجمي لدرب التبانة يزين سماء السعودية في رمضان

أوضحت الجمعية الفلكية في جدة، أنه يمكن للراصدين في السعودية والمنطقة العربية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك حين يغرب القمر مبكرًا؛ رصد واحد من أجمل المناظر السماوية -وهو «الحزام النجمي» لمجرة درب التبانة- إذا كانت السماء صافية.
وقال رئيس جمعية فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن الحزام النجمي لن يكون مرئيًّا بعد غروب الشمس وبداية الليل مباشرةً خلال شهر مايو، على عكس بعض الأشهر الأخرى، لكنها ستكون مرئية في وقت متأخر من الليل.
وأضاف رئيس فلكية جدة: «فكما هو معروف، عندما تغيب الشمس ويبدأ الليل في شهر مايو بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، يكون مستوى قرص مجرة درب التبانة مطابقًا لمستوى الأفق استواءً أفقيًّا؛ لذلك لن نرى ذلك الحزام المرصع بالنجوم حتى وقت متأخر من الليل».
وأشار أبو زاهرة إلى أن ما نراه في السماء في صورة حزام نجمي براق وضبابي، يبلغ عرضه نحو 100 ألف سنة ضوئية، وسُمكه نحو 1000 سنة ضوئية، وكل نجم مرئي في سماء الليل يقع ضمن هذه المجرة.
وتابع قائلًا: «وكما هو الحال مع الشمس والنجوم، فإن ذراع درب التبانة يشرق من الشرق ويغرب في الغرب في قبة السماء، نتيجة دوران الأرض حول محورها».
وأضاف رئيس فلكية جدة أنه يمكن رصد ذراع درب التبانة بسهولة بالعين المجردة من المواقع البعيدة عن أضواء المدن والشوارع، لا من البيت؛ وذلك من منتصف الليل (حاليًّا)، وبدون الحاجة إلى أجهزة رصد خاصة.
يُشار إلى أن مظهر درب التبانة على الطبيعة يختلف عما يظهر في الصور الفوتوغرافية؛ نظرًا إلى أن كاميرات التصوير أكثر حساسيةً للأضواء والألوان، إضافةً إلى أن تلك الصور تخضع للتحسين والمعالجة.
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