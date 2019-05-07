السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض ، القصيم ، حائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) كذلك على مرتفعات جازان، نجران ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي و تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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07:15ت م

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