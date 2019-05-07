سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الإعلان عن جولة أوروبية لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج يحاول خلالها حشد دعم دولي ضد الهجوم على العاصمة طرابلس، موضحة أن السراج سيبدأ بزيارة إيطاليا اليوم للقاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وزيارة البرلمان الأوروبي وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مع وفد من بلديات الزاوية، وبحث خلاله الأوضاع في المنطقة، إلى جانب تداعيات العدوان على العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن دعوات وقف إطلاق النار لابد أن تقترن بإزالة مسبباته وعودة القوات المعتدية، لينطلق جميع الليبيين إلى تحقيق هدفهم بإقامة الدولة المدنية.

وأوضحت أن محاور المواجهة بضواحي العاصمة طرابلس، استقبلت شهر رمضان بهدوء حذر ،مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 432 شخصًا، وجرح 2069 آخرين، كما اضطر الآلاف للنزوح من بيوتهم جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات حكومة الوفاق .

وتطرقت إلى دعوة السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفكز الشعب الليبي إلى اغتنام شهر رمضان الكريم للتفكير في السلام والحوار والمسارات المشتركة نحو الوحدة الوطنية والازدهار.

وعرجت صحف ليبيا على مطالبة السفير البريطاني لدي ليبيا مارتن رينولدز، جميع الأطراف المتصارعة إلى وقف التصعيد والعودة إلى الحوار السياسي من أجل مصلحة الشعب الليبي.

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