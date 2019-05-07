اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 36ر171 نقطة أو ما يعادل 77ر0% ليصل إلى 37ر22087 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 55ر7 نقطة، أو47ر0%، ليصل إلى 38ر1610 نقطة.

// انتهى //

06:26ت م

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