شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» توضح حقوق المسافرين على الناقل الجوي عند تأخر الرحلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، الأمور التي يحق للمسافر أن يطالب بها الناقل الجوي لتوفيرها في حال تأخر موعد إقلاع رحلته عن الوقت المحدد للمغادرة.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بـ: مرطبات أو مشروبات بعد مضي ساعة واحدة من موعد الإقلاع الأصلي، وجبة ملائمة بعد مضي 3 ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، سكن في فندق ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات أو أكثر من موعد الإقلاع الأصلي.

ودعت الهيئة إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط gaca.gov.sa، مشددة على أنه في حالة عدم تجاوب الناقل الجوي، فيمكن التواصل مع الهيئة من خلال تطبيق «المطارات السعودية» للأجهزة الذكية أو الرقم 8001168888.