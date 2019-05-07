“الفيصل” يشكر خادم الحرمين الشريفين عقب منحه إياه وسام الملك عبدالعزيز

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نظير منحه -أيده الله- وشاح الملك عبدالعزيز له مساء أمس الاثنين. وقال الأمير خالد الفيصل: “يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان على تفضلكم -أيدكم الله- بمنحي وشاح الملك عبدالعزيز، وإن هذا التكريم الذي يحمل اسم المؤسس- طيب الله ثراه- ومن يديكم الغالية في عهدكم الزاهر الميمون، مصدر فخر واعتزاز لي، وبمكارمكم المتوالية علينا”. وختم بالقول “أسال المولى عزّ وجل أن يطيل في حياتكم الغالية وأن يحفظكم سيدي خادمًا للحرمين الشريفين وعضُدًا للأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ بلادنا الغالية تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة في ظل عهدكم الزاهر بالعطاء والنماء”.

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