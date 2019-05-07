“العمل” تدعو لإبداء الرأي حول الدليل الإرشادي لحظر التدخين في أماكن العمل بالقطاع الخاص...

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهتمين لإبداء الرأي حول الدليل الإرشادي لحظر التدخين في أماكن العمل بالقطاع الخاص. ويهدف الدليل لإرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلب من إجراءات لتنفيذ قرار حظر التدخين في أماكن العمل، وحدد الدليل نطاق حظر التدخين في أماكن العمل، ومعايير المكان المخصص للتدخين، وإجراءات الحماية والسلامة لصحة العاملين من مخاطر التدخين، بالإضافة إلى المخالفات التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر قراراً بحظر التدخين في أماكن العمل، تنفيذاً للائحة نظام مكافحة التدخين، وأوجب القرار الإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة داخل المنشأة. ويمكن الدخول على هذا الرابط، والاختيار ما بين مؤيد للقرار، أو غير مؤيد، مع ترك ملاحظاتك ومرئياتك، كما يمكنك الاطلاع على الدليل كاملاً من خلال الــرابــط .