ماذا قال الأمير بدر بن عبدالمحسن بعد تكريمه من خادم الحرمين ؟

تقدّم الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد تكريمه اليوم الإثنين.

وقال الأمير بدر عبر حسابه في “تويتر”: “أتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على تكريمه لي اليوم بوشاح الملك عبدالعزيز، وهذا التكريم مصدر فخر وسعادة لي شخصياً، والذي هو تكريم لجميع أخواتي وإخواني الأدباء والمثقفين في المملكة”. ومنح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن، وشاح الملك عبد العزيز، وذلك خلال استقباله لهما اليوم (الإثنين) في قصر السلام في جدة. وأشاد خادم الحرمين الشريفين بما قدمه الأمير خالد والأمير بدر من جهود وخدمات جليلة للوطن.