“المرور” يوضح 9 حالات تُعطى فيها أفضلية المرور للمركبات الأخرى

أكد المرور السعودي أن المعرفة الصحيحة لحالات إعطاء أفضلية المرور للمركبات الأخرى مهمة في تحقيق السلامة المرورية، كاشفا عن تلك الحالات وعددها 9.

وأوضح أنه يجب إعطاء الأولوية: للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم، والمركبات القادمة من اليمين في تقاطع متساوي الأفضليات، والمركبات على الطرق الرئيسية، والمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى عند الدوران للخلف. وأضاف أن الحالات الأخرى للمركبات ذات الأفضلية هي: وسائل النقل العامة عند سيرها في المسارات المخصصة لها، ومركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ، وللمركبات بالمسار المراد الانتقال له في حالة السير بمحاذاتها، ولمن كان طريقه مفتوحا في حالة إغلاق جزء من الطريق، وللمركبات التي بداخل الدوار.