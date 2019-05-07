أمطار رعدية ورياح تحد من الرؤية الأفقية بعدة مناطق.. اليوم

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها، عبر موقعها الإلكتروني، إن مناطق «الجوف، والحدود الشمالية، والرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية»، وكذلك مرتفعات «جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة» تتأثر بهطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما عن حالة الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «مكة المكرمة» أعلى درجات الحرارة وتصل إلى 44 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب «أبها» بـ16 درجة.

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أمس الإثنين (أول أيام رمضان)، قد توقع حالة مطرية متفاوتة الشدة على بعض مناطق المملكة، خلال ساعات اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.