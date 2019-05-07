بالفيديو.. أمن الطرق ينشر نقاط تفتيش لخدمة المعتمرين في رمضان

نشرت القوات الخاصة لأمن الطرق، نقاط التفتيش الدائمة والمتحركة؛ لتزايد حركة حافلات نقل المعتمرين في شهر رمضان المبارك.

وقال مدير شعبة العمليات بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، المقدم مقعد السبيعي: «إن القوة تسعى لتسخير الإمكانات الآلية والبشرية؛ لتوفير الأمن والسلامة على الطرق في نطاقها الإشرافي».

وأشار السبيعي -عبر فيديو بثه الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع تويتر، إلى تسيير كافة الدوريات على الطرق خلال موسم العمرة المتزامن مع نهاية العامة الدراسي، فضلًا عن مراقبة الطرق وخاصة طريق «الرياض - مكة المكرمة» السريع؛ لما يشهده من كثافة نقل عالية، وخصوصًا لمركبات النقل العام وحافلات نقل المعتمرين خلال الشهر المبارك، مشددًا على أن المواطن يُعد رجل الأمن الأول.

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كانت الأجهزة الأمنية والمرورية والتنظيمية، أنهت كل استعداداتها لموسم العمرة لهذا العام 1440هـ، لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين طيلة شهر رمضان، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تسخير كامل الإمكانات الآلية والبشرية أمام الزوار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها؛ ليتمكنوا من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وأكّدت القيادات الأمنية والمرورية والتنظيمية لأمن العمرة لهذا العام، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمن العامّ بمكة المكرمة، جاهزية كل الخطط التي تسهم في تحقيق الأمن والسلامة والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام خلال موسم العمرة.

وأشاروا إلى أن الخطط جرى وضعها وفق خطوات علمية مدروسة مبنية على الاستفادة من خطط الأعوام السابقة، ومعالجة كل الملاحظات الواردة مع تدعيم الإيجابيات وتعزيزها لتسهيل حركة تنقلات الزوار والمعتمرين وسهولة وصولهم إلى الحرم المكي الشريف من خلال استخدام وسائل النقل العام والنقل التردّدي.