السعودية ترحب بـ«الأشقاء القطريين» وتقدم لهم تسهيلات لأداء العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، ترحيب المملكة العربية السعودية بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين أضغط هنــا.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تبذلها السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقًا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة.

Advertisements

وأشارت الوزارة، إلى أن وصول القطريين يكون إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

كما رحبت الوزارة، في بيان صحفي لها اليوم، بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة "مقام" عبر الرابط التالي اضغط هنـا، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، تجسد الدور الريادي الذي شرف الله به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أنحاء العالم.