متحدث الطيران المدني يوضح حقوق المسافرين حال تأخر رحلاتهم عن الإقلاع

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، حقوق المسافرين حال تأخر رحلاتهم عن المغادرة، مؤكدًا أن الحقوق محفوظة.

وكتب الروساء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه يحق للمسافر عند تأخر رحلته عن الإقلاع عن موعدها الأصلي بساعة واحدة، طلب مرطبات أو مشروبات، وإذا مضى ثلاث ساعات عن موعد الإقلاع يحق له الحصول على وجبة ملائمة.

أما في حال تأخر موعد الإقلاع عن ست ساعات أو أكثر، يحق للمسافر المطالبة بسكن فندقي ومواصلات من المطار وإليه.

وشهد مطار الرياض، تكدسًا للمسافرين؛ نتيجة لتأخر وتأجيل عدد من الرحلات، ولذلك تم زيادة رحلتين للرياض ليومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، ابتداء من اليوم الثلاثاء ٢ رمضان ١٤٤٠ هـ، عن طريق مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا.

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وقدمت الخطوط السعودية اعتذارها لضيوفها بعد تأخر عدد من رحلاتها خلال الفترة الماضية، موضحة أن السبب يعود إلى الصعوبات التشغيلية التي واكبت حركة السفر الكثيفة هذه الأيام.

وتفصيلا، قالت الخطوط عبر صفحة مركز الاتصال: الخطوط السعودية تعتذر لضيوفها الكرام الذين تأثرت رحلاتهم بالصعوبات التشغيلية التي واكبت حركة السفر الكثيفة هذه الأيام، وتؤكد أن كل القطاعات التشغيلية تبذل قصارى جهودها وتعمل على مدار الساعة؛ لمعالجة تلك الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة للضيوف الكرام.

يشار إلى الخطوط السعودية كانت قد بدأت نهاية شعبان الإعلان عن تنفيذ أكبر عمليات تشغيلية في تاريخها من خلال خطة استراتيجية لموسم الصيف الذي يمثل ذروة التشغيل لهذا العام 2019 يشمل الإجازة المدرسية وكثافة موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر والحج، وتستمر حتى الأول من سبتمبر 2019.

وتتضمن الخطة تشغيل أكثر من 77 ألف رحلة داخلية ودولية سعتها المقعدية أكثر من 16.8 مليون مقعد، وتشغيل رحلات مباشرة إلى 3 وجهات دولية؛ وجهتان بتشغيل منتظم وهما مراكش وأثينا، والوجهة الثالثة موسمية «ملقا».

وخصصت السعودية خلال فترة الخطة التي تستمر 123 يومًا أكثر من 7.74 مليون مقعد للقطاع الداخلي عبر 44.246 رحلة بين مختلف مناطق المملكة، فيما بلغت حصة القطاع الدولي أكثر من 9.343 مليون مقعد من خلال 33 ألف رحلة إلى 70 وجهة دولية، وذلك بمعدل يومي للرحلات يصل إلى أكثر من 627 رحلة يوميًّا للقطاعين الداخلي والدولي سعتها المقعدية تبلغ أكثر من 136.7 ألف مقعد يوميًّا.