ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم. بعد ذلك صافح ولي العهد المهنئين.
وقد بادلهم ولي العهد التهنئة بالشهر الفضيل، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن خالد بن فيصل، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعود بن محمد، والأمير عبدالمحسن بن سعود بن مشاري، والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير فيصل بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، والأمراء.
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