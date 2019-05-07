الشيخ عائض القرني يكشف المؤامرة القطرية حينما كان موقوفًا ودور وزير أوقاف الدوحة!

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الشيخ الدكتور عائض القرني، كواليس المؤامرة القطرية على المملكة حينما كان موقوفًا قبل 20 عامًا، وهذه المؤامرة المستمرة إلى يومنا هذا، موضحًا أنه قابل أمير قطر وكان معه تجارب مع الدوحة انتهت بعد أن اكتشف تآمرها، كما أنه اعتذر عن ذلك للحكومة السعودية .

استقطاب المعارضين!

وقال القرني في حواره إلى برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية: منذ 20 عامًا كنت موقوفًا عن الدعوة واتصل بي حينها الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد وزير الأوقاف السابق في قطر، وقال: إنه سيلتقي بي في الرياض رغم أني موقوف، وعلمت أنه سوف يقابل عبدالله الجلالي وهو كان عليه أيضًا إشكال وموقوف، كما سيقابل الشيخ سفر الحوالي وهو موقوف كذلك، وذهبت إلى مكتب الشيخ ابن باز وتحدثت معه عن الأمر ليتحدث مع عبدالله بن خالد وانتهى الأمر حينها.. وهذا موقف يمكن تفسيره بأشياء كثيرة، وأنا فسرته بأنه كان يستقطب ويرحب بالمعارضين والدليل أنه جنّس بالفعل الكثير منهم.

وتابع: كلما ابتعدت عن دولتنا فأنت محبب لديهم وأنت صيد ثمين لهم، ويعطون فللًا وسكنًا ومالًا لمن أراد التجنيس أو المعارضة فهم يجسون نبض الشخص، ولو رأوا أن الشخص يسير معهم يبدؤون معه.

اللعب مع المشاهير!

وقال القرني: كل مشهور سعودي سافر إلى قطر سواء الفن والرياضة والدين، ولكن بعد انكشاف القناع علمت أننا مستهدفون لاستقطاب المشاهير وتجنيدهم والموقف الثاني مع قطر عقب هجوم أسامة بن لادن على برجي التجارة العالمي في 11 سبتمبر، عندها تم دعوتي إلى قطر للحديث في برنامج الشريعة والحياة بدلًا عن يوسف القرضاوي، وكنت أعتقد أنهم يريدون الحقيقة، ولكن مساء اتصل بي حمد بن خليفة أمير قطر حينها وكان في زيارة إلى أمريكا ورحّب بي وتعجبت من المكالمة، وعندما ظهرت على الهواء لم أعجبهم؛ لأني لم أقل أي شيء عن السعودية وعلاقة ابن لادن بالمملكة.

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وأردف: أدنت في البرنامج الإرهاب باسم المملكة وقلت: إن السعودية أكثر دولة حاربت الإرهاب وفي اليوم الثاني وجدت إمارة الرياض تتصل بي وقالت: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حين كان أميرًا للرياض يريدني وحضرت إليه بالفعل وشكرني على الموقف وطلب مني كتابة خطاب يشفع لي عند الملك فهد لإعادتي إلى الدروس.

رواتب من قطر:

وقال القرني ردًّا على سؤال: “هناك كلام أنك أحد من يأخذون رواتب شهرية ثابتة وأعطيات متفرقة من حكومة قطر حتى تكون ضمن المشروع القطري”: لم آخذ رواتب شهرية بل أعمل مع مؤسسات قطرية، وهو مجرد عمل بعقود ومحاضرات بمعرفة الدولة وليس مجانًا، واعتذرت عن ذلك وقبلت الدولة هذا الاعتذار، وهناك من يحصل على المال ولكن لن أذكر أسماء”.

وصرح بأن: اكتشفت أن النظام القطري وإعلام الجزيرة يخدم 5 “نونات” وهم: نون طالبان، نون طهران، نون أردوغان، نون الإخوان، نون حزب الشيطان.

دور الجزيرة المشبوه:

وقال القرني: الجزيرة القطرية تذهب إلى إيران الصفوية راعية الإرهاب ويرون أنها كبيرة وخطيرة و”شريفة” وتترك السعودية دولة الإسلام، وكلما ابتعدت عن دولتك فأنت محبب لديهم؛ فأنت المن والسلوى لو كنت معارضًا.

محاولة الاغتيال:

كما تحدث الشيخ الدكتور عائض القرني، عن محاولة اغتياله في الفلبين، وقال: إنه عمل إرهابي وعاد من الحادث أكثر إنسانية ويعلم أن الإنسان بسيط واغتنام ما بقي في العمر لزرع السلام.