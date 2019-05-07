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لقطات من تراويح اليوم الثاني من رمضان في المسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أدى جموع المصلين، صلاة التراويح لليوم الثاني من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام.
وصلى قاصدو بيت الله الحرام من الزوار والعمار والمصلين، الصلاة في أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان، وسط ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خدمات، وجندته من طاقات بشرية وآلية، ونفذته من مشروعات حيوية في سبيل تحقيق كل ما يمكن وفود الرحمن من أداء نسكهم وعباداتهم بيسر وأمان.
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