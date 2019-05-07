اخبار السعوديه

أمطار لمدة 14 ساعة على مكة المكرمة 

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم أمطار لمدة 14 ساعة على مكة المكرمة  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-07

أمطار لمدة 14 ساعة على مكة المكرمة 

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن تكون سحب رعدية ممطرة تصحب نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات: الطائف، وميسان، وتربة، ورنية، والخرمة، والمويه، وبني سعد، وظلم، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 10 من صباح غدٍ وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.
بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني “هنا“، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار لمدة 14 ساعة على مكة المكرمة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا