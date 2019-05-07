أمطار لمدة 14 ساعة على مكة المكرمة 

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن تكون سحب رعدية ممطرة تصحب نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات: الطائف، وميسان، وتربة، ورنية، والخرمة، والمويه، وبني سعد، وظلم، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 10 من صباح غدٍ وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني “هنا“، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.