تقديم وظائف وزارة الدفاع توظيف 1440 للوظائف المدينة وشروط التقديم

بوابة تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية تستقبل طلبات شغل وظائف الغدارة العامة للمساحة العسكرية خلال الفترة الحالية، بعد دعوة الخريجين للتقديم على عدد من الوظائف المدنية الشاغرة بعدة تخصصات ومؤهلات دراسية، خلاف فترة فتح بوابة وزارة الدفاع للتوظيف الإلكتروني، التي تم تحديد نهاية التقديم عليها، ومن خلال إعلان التوظيف يتم التعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بضوابط التقديم على تلك الوظائف، وكيفية التسجيل وإرسال البيانات.

تحديث: أعلنت وزارة الدفاع عن فتح التقديم على وظائف الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات للقوات المسلحة السعودية بالعديد من المناطق، من خلال بوابته الرسمية للتوظيف، وتلك الوظائف مستثناة من المسابقة الوظيفية، حيث يتم إرسال السيرة الذاتية على رقم بريد وزارة الدفاع، بداية من يوم 1-9-1440، وحتى 12-9-1440، ورابط البريد الإلكترونية هو [email protected]، ومن خلال بوابة التجنيد الموحد يتم عرض كافة التفاصيل.

تقديم وظائف وزارة الدفاع 1440

وزارة الدفاع قدمت عرض تفصيلي حول كل وظيفية شاغرة من تلك التي نشرت مسمياتها على موقعها للتوظيف الإلكتروني، حيث تتضمن الإعلان تحدد مسمى الوظيفة وتوضيح عنها وطبيعة العمل بها، ثم تحديد المؤهل العلمي المطلوب والخبرات وكذلك الدورات التدريبية إن وجدت، لتعزيز فرص حصول الخريج على الوظيفة ثم تحديد التفاصيل الإدارية والتي منها تحديد نوعية المستندات المطلوب رفعها مع طلب التقديم الإلكتروني.

التسجيل في وزارة الدفاع للتوظيف 1440 التي اعلن عنها مؤخراً لسد حاجة الغدارة العامة للمساحة العسكرية بالكوادر البشرية المؤهل، يتم من خلال نموذج طلب تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية الرقمي، على المسميات الوظيفية التالية:

أخصائي جودة

خبير استشعار عن بعد

خبير جيوديسي

خبير كارتوغرافي.

خبير مسح بحري وإنتاج خرائط بحرية.

خبير مسح جوري رقمي.

كبير مهندسين مساحة.

مدير قواعد بيانات

مطور برمجيات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

مشرف تنظيم وإدارة قواعد بيانات.

مشرف خرائط ملاحية.

مطور تطبيقات الوي.

رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع

الوظائف الشاغرة على موقع وزارة الدفاع يمكن التقديم عليها من خلال الدخول على بوابة وزارة الدفاع القبول والتسجيل واتباع التعليمات.

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