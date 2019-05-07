تقديم الحرس الوطني 1440 : مواعيد وشروط التسجيل في الوظائف الشاغرة

يستقبل رابط تقديم الحرس الوطني للوظائف العسكرية راغبي التسجيل في مجموعة الوظائف الشاغرة للرجال، والتي أعلنت عنها وزارة الحرس الوطني على بوابة التوظيف الإلكتروني، حيث تم دعوة المواطنين للإطلاع على شروط القبول والتسجيل للوظائف المطروحة على بند الأجور والمستخدمين ببعض المدن السعودية، خلال فترة تفعيل رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني العسكرية.

وزارة الحرس الوطني أوضحت شروط القبول والتسجيل في وظائفها التي يتم التقديم عليها من خلال فتح بوابة التوظيف الإلكترونية، حيث يستمر تقديم الحرس الوطني 1440 لمجموعة الوظائف والتي يعلن عنها عبر موقع الحرس الوطني، وننشر لكم تفاصيلها حال صدور الإعلان، وفق مجموعة من الضوابط بجانب المؤهلات المسموح التسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني السعودي.

وظائف الحرس الوطني للنساء

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح بوابة التقديم للنساء بمدينتي الطائف والمدينية المنورة فقط، لشغل رتبة عسكرية هي جندي، وعريق، ووكيل رقيب، من الحاصلات على الثانوية العامة أو الدبلوم بعد الثانوية ، وذوات التأهيل الجامعي وكلية التقنية، وتم تفعيل رابط تقديم الحرس الوطني 1440 للنساء منذ يوم 30 شعبان 1440، ويمكن زيارة بوابة الحرس الوطني الأن للتعرف على التفاصيل وشورط القبول والتسجيل.

شروط تقديم الحرس الوطني

بوابة الحرس الوطني القبول والتسجيل، استعرضت مجموعة من الضوابط أو شروط تقديم الحرس الوطني للوظائف التي سنرفق لكم تفاصيلها، ومن بين الشروط ما يختص بتحديد الجنسية لراغبي التسجيل، وحسن السير والسلوك، وعدم التعرض لتوقيع إحكام في قضايا الأمانة أو الشرف، بخلاف عدم قبول من أحيل للتقاعد من المؤسسات الحكومية، السن من 20 وحتى 40 عام، واشتراط اجتياز المقابلة الشخصية.

التسجيل مفتوح طول العام وفق إعلان وزارة الحرس الوطني .

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