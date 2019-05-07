السعودية | 17.5 % من أصول صناديق الاستثمار السعودية «عقارية» .. بلغت 20 مليار ريال

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ارتفعت قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الأول من 2019 بنسبة 137.6 في المائة إلى 20.91 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من 2018 البالغة نحو 8.8 مليار ريال.

وفقا لـ”الاقتصادية” فإن حصة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار من مجموع قيمة أصول الصناديق ارتفعت من 7.3 في المائة بنهاية الربع الأول 2018 إلى 17.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.

ولا يفصح عن الاستثمارات أو الأصول العقارية هل هي محلية أم خارجية، لكن بما أنها صناديق استثمار منشؤها أو تأسيسها في السعودية فإن جزءا كبيرا من استثماراتها يكون محليا.

وسجلت قيمة هذه الأصول نموا للربع الثامن على التوالي إلى أعلى مستوياتها في 12 عاما، إذ ارتفعت مقارنة بالربع الرابع 2018، بنسبة 6.6 في المائة بما يعادل 1.3 مليار ريال.

في حين سجلت قيمة الأصول بنهاية الربع الرابع 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نموا نسبته 361.5 في المائة، من 4.25 مليار ريال إلى 19.61 مليار ريال، فيما سجلت أيضا نموا نسبته 192.4 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، من 3.99 مليار ريال إلى 11.68 مليار ريال.