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ضبط عمالة مخالفة جهزت الوجبات الرمضانية في سكنهم الخاص بعسير
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - الساحل
نفذت بلدية الساحل، التابعة لأمانة منطقة عسير، وبالتعاون مع شرطة القحمة، حملة تفتيشية على العمالة المخالفة والأنشطة المخالفة، أسفرت عن ضبط عمالة مخالفة تجهز الوجبات الرمضانية داخل مقر سكنهم بطريقة مخالفة.
وصادرت البلدية الأدوات المستخدمة في تجهيز الطعام وكميات من المواد الغذائية والخضار غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح رئيس بلدية الساحل، علي بن سعيد آل جلبان، أن مراقبي البلدية وشرطة المحافظة تمكنوا في إلقاء القبض على عمالة تقوم بإعداد وتجهيز الطعام داخل مقرهم السكني، مفيدًا بأنه تم تحويل هؤلاء المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة على رقم تلقي البلاغات 940 الذي يعمل على مدار الساعة، أو التوجه مباشرة لمقر البلدية والتنسيق مع مراقبي البلدية حول تلك المخالفات التي يلاحظها متابعات الخليج 365 أو المقيم.
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