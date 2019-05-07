حساب المواطن يرد على مستفيد نقص دعمه 100 ريال

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار مستفيد نقص دعمه 100 ريال، رغم أن حالته في البرنامج لم تتغير.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

وتواصل عملية التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 دفعة شهر يونيو المقبل حتى العاشر من الشهر الجاري في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون إيداع الدعم للدفعة التالية.

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ومن المقرر أن يتم إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يوم الخميس المقبل الموافق 9 مايو حيث تم تقديم الموعد ليوم وحد فقط بعد أن وافق يوم العاشر يوم إجازة رسمية.