راصد جوي يوضح لـ”المواطن” خريطة هطول الأمطار الصيفية خلال رمضان

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راصد جوي يوضح لـ”متابعات الخليج 365” خريطة هطول الأمطار الصيفية خلال رمضان
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
هطلت صباح أمس الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، أمطار على محافظة حفر الباطن وضواحيها وما جاورها، كانت من متوسطة لغزيرة واستمرت حتى الظهر.
وقال الراصد الجوي منيف الدليمي، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن رمضان هذا العام صادف دخوله في بداية فصل الصيف- بداية شهر مايو- ومجمل الأيام في شهر مايو يكون فيها موسم الأمطار، وتسمى بالأمطار الصيفية، وتستمر من 10 إلى 15 رمضان على مناطق الشرقية الشمالية ومناطق الوسطى وبعدها وفي نهاية شهر رمضان تبدأ على المناطق الغربية الجنوبية.
وأضاف الدليمي: منذ أكثر من 20 عامًا لم تأتِ الأمطار في شهر رمضان، وبعد 4 سنوات يبدأ رمضان بفصل الربيع.
واختتم الدليمي حديثه موضحًا أن الثريا لم تنتهِ بعدُ، ولكنها سوف تنتهي في 10 رمضان الجاري، وبعدها تبدأ الرياح الشمالية تهب وتبدأ الأجواء بالاستقرار.
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