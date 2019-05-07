عائض القرني: سأسخر قلمي من الليلة لخدمة مشروع الأمير محمد بن سلمان في الاعتدال

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن القيادة والشعب والمملكة مستهدفون، ولا يوجد هناك منطقة رمادية، مشددًا على أن لديه 3 خطوط حمراء، وهي الإسلام المعتدل الوسطي، والوطن المملكة، والقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتابع خلال حواره إلى برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية: أنا سيف من سيوف الدولة؛ لأن الأمور انكشفت ودولتنا هي التي جمعتنا وربتنا ودرسنا وكنا قبائل متناحرين وبها بدع وجهل وقتل واستبداد، ولما جمعنا الملك المؤسس عبدالعزيز تغير الوضع، وأقول إني سأدافع عن المملكة بالقلم والشعر، ومن لا يدافع عن وطنه لا يستحق الحياة.

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وأردف: المواقع القطرية تقول عني “المطبل”، فهل طاعة ولي الأمر خيانة؟! والخائن المنشق الذي يسب وطنه حر مناضل شريف بحسبهم!!

واستكمل القرني: أنا بلا فخر داعية الاعتدال والوسطية الأول في السعودية، وسوف أسخر قلمي منذ الليلة في خدمة مشروع ولي العهد في الاعتدال.

وقال القرني: الجزيرة القطرية تذهب إلى إيران الصفوية راعية الإرهاب ويرون أنها كبيرة وخطيرة و”شريفة” وتترك السعودية دولة الإسلام، وكلما ابتعدت عن دولتك فأنت محبب لديهم؛ فأنت المن والسلوى لو كنت معارضًا.