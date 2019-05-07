البحرين: اتصال رئيس الوزراء بتميم قطر لا يمثل الموقف الرسمي

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء في البحرين، محمد المطوع، أمس الاثنين، أن الاتصال الذي جرى بين رئيس وزراء البحرين، خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر تميم بن حمد، لا يمثل الموقف الرسمي للدولة.

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وأضاف محمد المطوع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن الاتصال بين رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وتميم بن حمد لا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها المملكة والإمارات ومصر حول مقاطعة الدوحة والمطالب المفروضة من أجل إعادة العلاقات.

وأعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة قطر في 2017؛ بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.