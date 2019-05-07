650 يتيمًا ويتيمة بحفر الباطن يشاركون في نادي تراؤف الموسمي

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

انطلقت مساء اليوم الأول من رمضان، في جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن (تراؤف) أنشطة وفعاليات النادي الموسمي، والذي يستمر حتى 19 رمضان.

ويستهدف النادي الطلاب والطالبات من الصف الأول ابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 650 طالبًا وطالبة.

ويحتوي النادي على العديد من البرامج الرياضية والثقافية والترفيهية، وبرنامج خاص لتعلم القراءة وحصص تقوية لطلاب الصفوف الأولية؛ مما يساهم في حفظ أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة الممزوجة بالمتعة والترفيه، كما يميز النادي في هذا العام بأن 80% من المشرفين عليه هم من خريجي الجمعية.

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