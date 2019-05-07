- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم 650 يتيمًا ويتيمة بحفر الباطن يشاركون في نادي تراؤف الموسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
650 يتيمًا ويتيمة بحفر الباطن يشاركون في نادي تراؤف الموسمي
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
انطلقت مساء اليوم الأول من رمضان، في جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن (تراؤف) أنشطة وفعاليات النادي الموسمي، والذي يستمر حتى 19 رمضان.
ويستهدف النادي الطلاب والطالبات من الصف الأول ابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 650 طالبًا وطالبة.
ويحتوي النادي على العديد من البرامج الرياضية والثقافية والترفيهية، وبرنامج خاص لتعلم القراءة وحصص تقوية لطلاب الصفوف الأولية؛ مما يساهم في حفظ أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة الممزوجة بالمتعة والترفيه، كما يميز النادي في هذا العام بأن 80% من المشرفين عليه هم من خريجي الجمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر 650 يتيمًا ويتيمة بحفر الباطن يشاركون في نادي تراؤف الموسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.