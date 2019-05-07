، بحضور البواردي.. أمين الرياض يفتتح "بلدية القصب" ومشاريع تنموية عدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بتكاملها وتنفيذها المميز.. مؤكدًا: تجانس العاملين وأهل المنطقة يشجعنا

افتتح أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، مبنى بلدية القصب، وعددًا من المشاريع التنموية والمرافق الخدمية، بحضور محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.

حضر الافتتاح وكيل أمين منطقة الرياض المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب، ورئيس بلدية القصب دغيشم فهد الدغيشم، ومدير تعليم شقراء الدكتور خالد الشبانة، ورئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن عبدالله الحمادي، وعضو المجلس المحلي بشقراء عبدالله بن محمد القاسم، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس المجلس البلدي بالقصب ناصر فهيد الغربي.

كما حضر رئيس المجلس البلدي بشقراء عبدالرحمن إبراهيم السبيهين، ومدير مكتب المالية بشقراء المهندس علي بن عبدالعزيز السبيعي، ورئيس مركز القصب بالنيابة محمد فارس العتيبي، ورئيس مركز الجريفة محمد المسفر، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في محافظة شقراء والقصب، وعدد من أعيان وأهالي القصب.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم توالت فقرات الحفل الذي اشتمل على عرض لمشاريع البلدية ومنجزاتها، والخدمات التي تقدمها للمراكز التابعة لها، ثم أوبريت "أهلاً أهلاً بالمهندس طارق".

واشتمل الحفل على كلمة لرئيس البلدية دغيشم الدغيشم، أشار فيها إلى الدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع البلديات من حكومة خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ومتابعة أمانة منطقة الرياض.

وألقى عبدالله بن محمد القاسم عضو المجلس المحلي بشقراء كلمة، قدم فيها شكره للرعاية الكريمة من قِبل أمين منطقة الرياض، واهتمامه الدائم والمستمر ببلديات المنطقة، وحثه المتواصل على الإنجاز، ودعمه المستمر لجميع المشاريع التنموية التي تسهم -بإذن الله- في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وقام أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وبرفقته محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ووكيل أمين منطقة الرياض المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب، بافتتاح مبنى بلدية القصب، والتجول في المكاتب، ولقاء الموظفين.. ثم افتتح أمين منطقة الرياض مبنى المجلس البلدي، ومبنى استراحة البلدية، ومبنى النادي الرياضي التابع للبلدية الذي يحتوي على ملعب قدم، وملعب طائرة، ومسبح، وصالة لتنس الطاولة، وأجهزة رياضية وطاولات ترفيهية. كما يحتوي المبنى على صالة جلوس، وصالة طعام، وخيمة شعبية، إضافة إلى أربع غرف نوم للضيوف.

وبعد حفل الافتتاح قال أمين منطقة الرياض، المهندس طارق الفارس، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": سعدت بزيارة مدينة القصب، والاطلاع على المشاريع التي نُفذت، والمشاريع التي يجري تنفيذها".

وأضاف: "سعدت أكثر بالتكامل بين المشاريع، والتنفيذ المميز لها، والتجانس بين كل العاملين وأهالي المنطقة".

وتابع: "هذا -بإذن الله- يدعمنا جميعًا لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ورؤية السعودية.. وكل هذه المشاريع -بإذن الله- تحقق أهداف ورؤية السعودية ٢٠٣٠".