محمد بن مسعود - الدمام - أنقذت فِرقة من الدفاع المدني بالجبيل طفلة بعد احتجاز يدها داخل فرامة، وأكد أنها بصحة جيدة ولله الحمد. وضمن رسائله التوعوية نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني صور لعملية إنقاذ الطفلة معلقًا عليها بعبارة: "‏نتألم بقدر ألمك يا صغيرتي". "الدفاع المدني" لطفلة الجبيل بعد أن علقت يدها في فرامة: نتألم بقدر ألمك عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-07 أنقذت فِرقة من الدفاع المدني بالجبيل طفلة بعد احتجاز يدها داخل فرامة، وأكد أنها بصحة جيدة ولله الحمد. Advertisements وضمن رسائله التوعوية نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني صور لعملية إنقاذ الطفلة معلقًا عليها بعبارة: "‏نتألم بقدر ألمك يا صغيرتي". 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 02:11 AM أنقذت فِرقة من الدفاع المدني بالجبيل طفلة بعد احتجاز يدها داخل فرامة، وأكد أنها بصحة جيدة ولله الحمد. وضمن رسائله التوعوية نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني صور لعملية إنقاذ الطفلة معلقًا عليها بعبارة: "‏نتألم بقدر ألمك يا صغيرتي". ، "الدفاع المدني" لطفلة الجبيل بعد أن علقت يدها في فرامة: نتألم بقدر ألمك ،

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