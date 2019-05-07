، وليد قطان يترجل من مؤسسة عكاظ بعد 38 عامًا لظروفه الصحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عاصر 6 رؤساء تحرير منذ أن كان مديرًا للشؤون الإدارية

ترجل مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر وليد قطان من عمله بعد 38 عامًا من العمل المتواصل وذلك لظروفه الخاصة، والتي أرجعها إلى الظروف الصحية بعد أن أمضى ثلاثة عقود، شهدت فيها عكاظ الصحيفة نقلة نوعية وإنجازات غير مسبوقة، جعلتها تتربع على عرش المؤسسات الصحفية الكبرى في المنطقة.

وعاصر "قطان" ستة رؤساء تحرير ابتداءً بالدكتور هاشم عبده هاشم وانتهاءً بالزميل جميل الذيابي.

وقال "قطان": إن كنت تركت مباشرة العمل اليومي فما زلت عضوًا في المؤسسة، وأشار إلى أن كل المؤسسات الصحفية الورقية تعاني أزمة مالية بسبب عدم سداد جهات حكومية وجهات خاصة لمستحقات المؤسسة.

وقال إنه بدأ مديرًا للشؤون الإدارية حتى وصل إلى منصب مدير عام المؤسسة واعتبر قطان الثلاث سنوات الأخيرة من عمله في عكاظ أصعب فترات عمله لأنه اضطر إلى إنهاء خدمات زملاء له بسبب ما تعانيه كل الصحف الورقية بسبب ظروف مالية.