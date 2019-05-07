، وليد قطان يترجل من مؤسسة عكاظ بعد 38 عامًا لظروفه الصحية ،

- 1/2
- 2/2
ترجل مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر وليد قطان من عمله بعد 38 عامًا من العمل المتواصل وذلك لظروفه الخاصة، والتي أرجعها إلى الظروف الصحية بعد أن أمضى ثلاثة عقود، شهدت فيها عكاظ الصحيفة نقلة نوعية وإنجازات غير مسبوقة، جعلتها تتربع على عرش المؤسسات الصحفية الكبرى في المنطقة.
وعاصر "قطان" ستة رؤساء تحرير ابتداءً بالدكتور هاشم عبده هاشم وانتهاءً بالزميل جميل الذيابي.
وقال "قطان": إن كنت تركت مباشرة العمل اليومي فما زلت عضوًا في المؤسسة، وأشار إلى أن كل المؤسسات الصحفية الورقية تعاني أزمة مالية بسبب عدم سداد جهات حكومية وجهات خاصة لمستحقات المؤسسة.
وقال إنه بدأ مديرًا للشؤون الإدارية حتى وصل إلى منصب مدير عام المؤسسة واعتبر قطان الثلاث سنوات الأخيرة من عمله في عكاظ أصعب فترات عمله لأنه اضطر إلى إنهاء خدمات زملاء له بسبب ما تعانيه كل الصحف الورقية بسبب ظروف مالية.
وليد قطان يترجل من مؤسسة عكاظ بعد 38 عامًا لظروفه الصحيةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-07
ترجل مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر وليد قطان من عمله بعد 38 عامًا من العمل المتواصل وذلك لظروفه الخاصة، والتي أرجعها إلى الظروف الصحية بعد أن أمضى ثلاثة عقود، شهدت فيها عكاظ الصحيفة نقلة نوعية وإنجازات غير مسبوقة، جعلتها تتربع على عرش المؤسسات الصحفية الكبرى في المنطقة.
وعاصر "قطان" ستة رؤساء تحرير ابتداءً بالدكتور هاشم عبده هاشم وانتهاءً بالزميل جميل الذيابي.
وقال "قطان": إن كنت تركت مباشرة العمل اليومي فما زلت عضوًا في المؤسسة، وأشار إلى أن كل المؤسسات الصحفية الورقية تعاني أزمة مالية بسبب عدم سداد جهات حكومية وجهات خاصة لمستحقات المؤسسة.
وقال إنه بدأ مديرًا للشؤون الإدارية حتى وصل إلى منصب مدير عام المؤسسة واعتبر قطان الثلاث سنوات الأخيرة من عمله في عكاظ أصعب فترات عمله لأنه اضطر إلى إنهاء خدمات زملاء له بسبب ما تعانيه كل الصحف الورقية بسبب ظروف مالية.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
02:08 AM
عاصر 6 رؤساء تحرير منذ أن كان مديرًا للشؤون الإدارية
ترجل مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر وليد قطان من عمله بعد 38 عامًا من العمل المتواصل وذلك لظروفه الخاصة، والتي أرجعها إلى الظروف الصحية بعد أن أمضى ثلاثة عقود، شهدت فيها عكاظ الصحيفة نقلة نوعية وإنجازات غير مسبوقة، جعلتها تتربع على عرش المؤسسات الصحفية الكبرى في المنطقة.
وعاصر "قطان" ستة رؤساء تحرير ابتداءً بالدكتور هاشم عبده هاشم وانتهاءً بالزميل جميل الذيابي.
وقال "قطان": إن كنت تركت مباشرة العمل اليومي فما زلت عضوًا في المؤسسة، وأشار إلى أن كل المؤسسات الصحفية الورقية تعاني أزمة مالية بسبب عدم سداد جهات حكومية وجهات خاصة لمستحقات المؤسسة.
وقال إنه بدأ مديرًا للشؤون الإدارية حتى وصل إلى منصب مدير عام المؤسسة واعتبر قطان الثلاث سنوات الأخيرة من عمله في عكاظ أصعب فترات عمله لأنه اضطر إلى إنهاء خدمات زملاء له بسبب ما تعانيه كل الصحف الورقية بسبب ظروف مالية.
، وليد قطان يترجل من مؤسسة عكاظ بعد 38 عامًا لظروفه الصحية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وليد قطان يترجل من مؤسسة عكاظ بعد 38 عامًا لظروفه الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.